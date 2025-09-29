Répertoire d'entreprises
Swing Left
Swing Left Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in United States chez Swing Left totalise $107K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swing Left. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Package Médian
company icon
Swing Left
Software Engineer
Salt Lake City, UT
Total par an
$107K
Niveau
Mid Level
Salaire de base
$107K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Swing Left?

$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Swing Left in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $123,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swing Left pour le poste Ingénieur Logiciel in United States est de $107,000.

Autres ressources