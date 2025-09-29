Répertoire d'entreprises
Swiggy
Swiggy Chef de Programme Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Programme in India chez Swiggy totalise ₹34.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiggy. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Package Médian
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹34.6K
Niveau
L7
Salaire de base
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Swiggy?

₹160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Swiggy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Swiggy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme chez Swiggy in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹107,240. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swiggy pour le poste Chef de Programme in India est de ₹35,725.

