La rémunération Manager Design Produit in India chez Swiggy totalise ₹83.3K par year pour L9. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiggy. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne ₹65.7K - ₹78K India Fourchette courante Fourchette possible ₹60.7K ₹65.7K ₹78K ₹83K Fourchette courante Fourchette possible

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 ₹83.3K ₹72.4K ₹7.3K ₹3.6K Voir 2 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Swiggy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Swiggy ?

