La rémunération Manager Design Produit in India chez Swiggy totalise ₹83.3K par year pour L9. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiggy. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

₹65.7K - ₹78K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
Voir 2 Plus de niveaux
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Swiggy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Design Produit chez Swiggy in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹83,300. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swiggy pour le poste Manager Design Produit in India est de ₹60,657.

