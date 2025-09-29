Répertoire d'entreprises
La rémunération totale moyenne Consultant en Management in India chez Swiggy va de ₹179K à ₹251K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiggy. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

₹194K - ₹226K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹179K₹194K₹226K₹251K
Fourchette courante
Fourchette possible

₹160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Swiggy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

