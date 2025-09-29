Répertoire d'entreprises
Swiggy
Swiggy Information Technologist (IT) Salaires

La rémunération totale moyenne Information Technologist (IT) chez Swiggy va de ₹228K à ₹325K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiggy. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

₹259K - ₹294K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹228K₹259K₹294K₹325K
Fourchette courante
Fourchette possible

₹160K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Swiggy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

