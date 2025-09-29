La rémunération Analyste Business in India chez Swiggy va de ₹16.3K par year pour L6 à ₹70.8K par year pour L9. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹19.2K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiggy. Dernière mise à jour : 9/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L6
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Swiggy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
