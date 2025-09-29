Répertoire d'entreprises
SWIFT
SWIFT Consultant en Management Salaires

La rémunération totale moyenne Consultant en Management in Hong Kong (SAR) chez SWIFT va de HK$466K à HK$665K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SWIFT. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

HK$534K - HK$625K
Hong Kong (SAR)
Fourchette courante
Fourchette possible
HK$466KHK$534KHK$625KHK$665K
Fourchette courante
Fourchette possible

HK$1.25M

Quels sont les niveaux de carrière chez SWIFT?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Consultant en Management at SWIFT in Hong Kong (SAR) sits at a yearly total compensation of HKHK$5,175,135. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SWIFT for the Consultant en Management role in Hong Kong (SAR) is HKHK$3,627,018.

