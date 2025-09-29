Répertoire d'entreprises
Swift Solar
Swift Solar Fondateur Salaires

La rémunération totale moyenne Fondateur in United States chez Swift Solar va de $94.3K à $135K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swift Solar. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

$108K - $127K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$94.3K$108K$127K$135K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Fondateur soumissions chez Swift Solar pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

Quels sont les niveaux de carrière chez Swift Solar?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Fondateur chez Swift Solar in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $134,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swift Solar pour le poste Fondateur in United States est de $94,300.

