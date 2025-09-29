Répertoire d'entreprises
La rémunération totale moyenne Ingénieur Géologue in United States chez Swift Navigation va de $166K à $236K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swift Navigation. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

$188K - $214K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$166K$188K$214K$236K
Fourchette courante
Fourchette possible

$160K

Quels sont les niveaux de carrière chez Swift Navigation?

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Géologue at Swift Navigation in United States sits at a yearly total compensation of $236,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swift Navigation for the Ingénieur Géologue role in United States is $166,000.

