Swedbank
Swedbank Service Client Salaires

La rémunération totale moyenne Service Client in Sweden chez Swedbank va de SEK 258K à SEK 352K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swedbank. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

SEK 276K - SEK 333K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
SEK 258KSEK 276KSEK 333KSEK 352K
Fourchette courante
Fourchette possible

SEK 1.55M

Quels sont les niveaux de carrière chez Swedbank?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez Swedbank in Sweden s'élève à une rémunération totale annuelle de SEK 351,624. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swedbank pour le poste Service Client in Sweden est de SEK 257,655.

Autres ressources