Swarovski
Swarovski Marketing Salaires

La rémunération totale moyenne Marketing in Switzerland chez Swarovski va de CHF 94K à CHF 131K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swarovski. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

CHF 102K - CHF 123K
Switzerland
Fourchette courante
Fourchette possible
CHF 94KCHF 102KCHF 123KCHF 131K
Fourchette courante
Fourchette possible

CHF 134K

Quels sont les niveaux de carrière chez Swarovski?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Marketing at Swarovski in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 131,374. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swarovski for the Marketing role in Switzerland is CHF 94,001.

