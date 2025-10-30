Répertoire d'entreprises
SuperAnnotate
SuperAnnotate Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Armenia chez SuperAnnotate va de AMD 16.75M à AMD 23.45M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SuperAnnotate . Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

AMD 18.13M - AMD 21.09M
Armenia
Fourchette courante
Fourchette possible
AMD 16.75MAMD 18.13MAMD 21.09MAMD 23.45M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+AMD 22.4M
Robinhood logo
+AMD 34.38M
Stripe logo
+AMD 7.73M
Datadog logo
+AMD 13.52M
Verily logo
+AMD 8.5M
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez SuperAnnotate in Armenia s'élève à une rémunération totale annuelle de AMD 23,450,603. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SuperAnnotate pour le poste Ingénieur Logiciel in Armenia est de AMD 16,750,430.

