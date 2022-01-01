Répertoire d'entreprises
Strategy by PwC
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Strategy by PwC Salaires

Le salaire de Strategy by PwC va de $20,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $333,858 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Strategy by PwC. Dernière mise à jour : 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Consultant en Management
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Comptable
$77.6K
Analyste Business
$65.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Scientifique des Données
$70.4K
Designer Produit
$118K
Chef de Produit
$318K
Chef de Projet
$216K
Ingénieur Logiciel
$20K
Architecte Solutions
$91.8K
Capital-Risqueur
$254K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Strategy by PwC est Consultant en Management at the Principal level avec une rémunération totale annuelle de $333,858. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Strategy by PwC est de $164,375.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Strategy by PwC

Entreprises similaires

  • G-Research
  • OakNorth
  • Transact
  • CFGI
  • Control Risks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources