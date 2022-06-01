Répertoire d'entreprises
Strategic Education
Strategic Education Salaires

Le salaire de Strategic Education va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $180,900 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Strategic Education. Dernière mise à jour : 10/26/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Chef de Produit
Median $137K
Assistant Administratif
$52.3K
Manager Science des Données
$181K

Designer Produit
$73.6K
Ingénieur Logiciel
$58.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Strategic Education est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $180,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Strategic Education est de $73,630.

