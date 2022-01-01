Répertoire des entreprises
Stratasys
Stratasys Salaires

La fourchette de salaires de Stratasys va de $54,270 en rémunération totale par an pour un Ingénieur mécanique au bas de l'échelle à $224,661 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Stratasys. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $81.5K
Analyste de données
$64.7K
Ingénieur mécanique
$54.3K

Designer de produits
$132K
Chef de produit
$225K
Responsable de programme technique
$201K
FAQ

The highest paying role reported at Stratasys is Chef de produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $224,661. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Stratasys is $106,584.

