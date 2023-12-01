Répertoire des entreprises
Strapi
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Strapi Salaires

La fourchette de salaires de Strapi va de $47,923 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $80,685 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Strapi. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Chef de produit
$47.9K
Ingénieur logiciel
$80.7K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$63.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Korkeimmin palkattu rooli Strapi:ssa on Ingénieur logiciel at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $80,685. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Strapi:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $63,700.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Strapi

Entreprises connexes

  • Airbnb
  • Google
  • Tesla
  • Roblox
  • Apple
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources