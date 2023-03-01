Répertoire des entreprises
Straive
Straive Salaires

La fourchette de salaires de Straive va de $3,354 en rémunération totale par an pour un Assistant administratif au bas de l'échelle à $61,519 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Straive. Dernière mise à jour : 8/23/2025

$160K

Assistant administratif
$3.4K
Rédacteur publicitaire
$5K
Data Scientist
$12K

Chef de produit
$61.5K
Ingénieur logiciel
$7.3K
Architecte de solutions
$46.8K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Straive est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $61,519. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Straive est de $9,612.

Autres ressources