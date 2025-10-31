Répertoire d'entreprises
Stradigi AI
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Designer Produit

  • Tous les salaires Designer Produit

Stradigi AI Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Canada chez Stradigi AI va de CA$110K à CA$153K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Stradigi AI. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

CA$119K - CA$144K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$110KCA$119KCA$144KCA$153K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Designer Produit soumissions chez Stradigi AI pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Stradigi AI?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Designer Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Stradigi AI in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$153,068. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Stradigi AI pour le poste Designer Produit in Canada est de CA$109,523.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Stradigi AI

Entreprises similaires

  • Intuit
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Apple
  • Databricks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources