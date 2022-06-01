STR Salaires

Le salaire de STR va de $143,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $205,774 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de STR . Dernière mise à jour : 10/26/2025