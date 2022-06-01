STR Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de STR va de $143,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $205,774 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de STR. Dernière mise à jour : 10/26/2025

Ingénieur Logiciel
Median $145K

Chercheur Scientifique

Scientifique des Données
Median $160K
Ingénieur Mécanique
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Chef de Projet
$206K
Architecte Solutions
$196K

Cloud Security Architect

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez STR est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $205,774. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez STR est de $160,000.

