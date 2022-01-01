Storyblocks Salaires

Le salaire de Storyblocks va de $145,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $216,791 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Storyblocks . Dernière mise à jour : 10/15/2025