Storyblocks
Storyblocks Salaires

Le salaire de Storyblocks va de $145,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $216,791 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Storyblocks. Dernière mise à jour : 10/15/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $145K
Manager Science des Données
$215K
Scientifique des Données
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Designer Produit
$161K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Storyblocks est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $216,791. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Storyblocks est de $187,882.

