Répertoire d'entreprises
STORD
STORD Salaires

Le salaire de STORD va de $134,325 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $271,350 pour un Directeur de Cabinet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de STORD. Dernière mise à jour : 10/26/2025

Ingénieur Logiciel
Median $167K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Directeur de Cabinet
$271K
Scientifique des Données
$164K

Chef de Produit
$202K
Chef de Programme Technique
$134K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez STORD, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez STORD est Directeur de Cabinet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $271,350. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez STORD est de $167,000.

