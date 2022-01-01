STORD Salaires

Le salaire de STORD va de $134,325 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $271,350 pour un Directeur de Cabinet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de STORD . Dernière mise à jour : 10/26/2025