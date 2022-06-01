StoneX Group Salaires

Le salaire de StoneX Group va de $29,711 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $208,950 pour un Opérations Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de StoneX Group . Dernière mise à jour : 10/26/2025