StoneX Group
StoneX Group Salaires

Le salaire de StoneX Group va de $29,711 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $208,950 pour un Opérations Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de StoneX Group. Dernière mise à jour : 10/26/2025

Ingénieur Logiciel
Median $142K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Comptable
$52.3K
Analyste Business
$41.6K

Scientifique des Données
$29.7K
Opérations Marketing
$209K
Designer Produit
$58.3K
Chef de Produit
$206K
Ventes
$139K
Manager Ingénierie Logiciel
$196K
Architecte Solutions
$119K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez StoneX Group est Opérations Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $208,950. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez StoneX Group est de $128,972.

