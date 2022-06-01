Stoneridge Salaires

Le salaire de Stoneridge va de $8,955 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $66,317 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Stoneridge . Dernière mise à jour : 10/25/2025