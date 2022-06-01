Répertoire d'entreprises
Stoneridge
Stoneridge Salaires

Le salaire de Stoneridge va de $8,955 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $66,317 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Stoneridge. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Ingénieur Logiciel
Median $29.4K
Ingénieur Mécanique
$66.3K
Designer Produit
$9K

Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Stoneridge est Ingénieur Mécanique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $66,317. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Stoneridge est de $29,428.

