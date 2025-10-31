La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez StockX va de $236K par year pour Senior Software Engineer à $257K par year pour Technical Lead. Le package de rémunération médian in United States year totalise $174K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de StockX. Dernière mise à jour : 10/31/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez StockX, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)