Stockbit Salaires

Le salaire de Stockbit va de $12,882 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $25,835 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Stockbit. Dernière mise à jour : 10/25/2025

Ingénieur Logiciel
Median $17K
Scientifique des Données
$12.9K
Marketing
$20.1K

Chef de Produit
$25.8K
Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Stockbit est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $25,835. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Stockbit est de $18,570.

