Stockbit Salaires

Le salaire de Stockbit va de $12,882 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $25,835 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Stockbit . Dernière mise à jour : 10/25/2025