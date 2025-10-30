Répertoire d'entreprises
SThree
SThree Ressources Humaines Salaires

La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in Singapore chez SThree va de SGD 351K à SGD 512K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SThree. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 403K - SGD 460K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 351KSGD 403KSGD 460KSGD 512K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez SThree?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez SThree in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 511,574. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SThree pour le poste Ressources Humaines in Singapore est de SGD 351,165.

