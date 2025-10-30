Répertoire d'entreprises
Stenn
Stenn Manager Ingénierie Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in Spain chez Stenn totalise €137K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Stenn. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Package Médian
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Total par an
€137K
Niveau
M5
Salaire de base
€137K
Stock (/yr)
€0
Prime
€0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
18 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Stenn?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Stenn in Spain s'élève à une rémunération totale annuelle de €164,124. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Stenn pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Spain est de €136,677.

