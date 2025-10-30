Stenn Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Portugal chez Stenn va de €26.4K à €36.8K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Stenn. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne €28.3K - €33.4K Portugal Fourchette courante Fourchette possible €26.4K €28.3K €33.4K €36.8K Fourchette courante Fourchette possible

€50.7K + €77.8K + €17.5K + €30.6K + €19.2K

