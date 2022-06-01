Stanley Black & Decker Salaires

La fourchette de salaires de Stanley Black & Decker va de $40,603 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $433,508 pour un Responsable de programme au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Stanley Black & Decker . Dernière mise à jour : 8/19/2025