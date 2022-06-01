Répertoire des entreprises
Stanley Black & Decker
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Stanley Black & Decker Salaires

La fourchette de salaires de Stanley Black & Decker va de $40,603 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $433,508 pour un Responsable de programme au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Stanley Black & Decker. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur mécanique
Median $95K
Ingénieur logiciel
Median $112K
Chef de produit
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ingénieur en matériel informatique
Median $89K
Analyste commercial
$104K
Développement commercial
$236K
Analyste de données
$42.6K
Responsable en science des données
$213K
Data Scientist
Median $150K
Analyste financier
$89.1K
Designer graphique
$146K
Ressources humaines
$61.2K
Marketing
Median $140K
Designer de produits
$80.4K
Responsable de programme
$434K
Chef de projet
$40.6K
Ventes
$152K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$164K
Architecte de solutions
$60.3K
Responsable de programme technique
$141K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Stanley Black & Decker הוא Responsable de programme at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $433,508. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Stanley Black & Decker הוא $123,000.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Stanley Black & Decker

Entreprises connexes

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources