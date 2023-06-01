Standard Metrics Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Standard Metrics va de $137,200 en rémunération totale par an pour un Succès client au bas de l'échelle à $211,935 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Standard Metrics. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Service client
$139K
Succès client
$137K
Chef de produit
$186K

Recruteur
$151K
Ventes
$157K
Ingénieur commercial
$179K
Ingénieur logiciel
$157K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$212K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Standard Metrics est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $211,935. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Standard Metrics est de $156,733.

