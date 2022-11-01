Standard Chartered Salaires

Répertoire des entreprises
Standard Chartered
La fourchette de salaires de Standard Chartered va de $16,994 en rémunération totale par an pour un Développement d'entreprise au bas de l'échelle à $502,500 pour un Banquier d'investissement au haut de l'échelle.

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $52.5K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $42.7K

Responsable de programme technique
Median $150K
Comptable
$204K
Analyste commercial
$26.4K
Développement d'entreprise
$17K
Analyste de données
$20K
Data Scientist
$43.9K
Analyste financier
$17.1K
Technologue en informatique
$39.4K
Banquier d'investissement
$503K
Consultant en management
$57.1K
Designer de produits
$69.1K
Responsable de programme
$60K
Chef de projet
$43.1K
Ventes
$56.5K
Analyste en cybersécurité
$18K
Architecte de solutions
$43.3K
