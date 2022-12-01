SSI SCHÄFER Salaires

Le salaire de SSI SCHÄFER va de $43,432 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $102,000 pour un Juridique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SSI SCHÄFER . Dernière mise à jour : 11/30/2025