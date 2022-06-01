SSE Salaires

Le salaire de SSE va de $39,806 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $86,430 pour un Ingénieur Civil dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SSE . Dernière mise à jour : 11/30/2025