Répertoire d'entreprises
SS&C Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

SS&C Technologies Salaires

Le salaire de SS&C Technologies va de $10,621 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $249,240 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SS&C Technologies. Dernière mise à jour : 8/29/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Associate Software Engineer $86.8K
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $144K
Principal Software Engineer $200K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Comptable
Median $65K
Chef de Produit
Median $89K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Service Client
Median $64K
Recruteur
Median $40.3K
Manager Opérations Business
$17.5K
Analyste Business
$94.4K
Scientifique des Données
$97.5K
Analyste Financier
$10.6K
Technologue de l'Information (TI)
$121K
Juridique
$196K
Consultant en Management
$69.7K
Designer Produit
$11.5K
Chef de Projet
$52.5K
Ventes
$102K
Ingénieur Commercial
$108K
Manager Ingénierie Logiciel
$249K
Architecte Solutions
$214K
Chef de Programme Technique
$115K
Capital-Risqueur
$186K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Najlepšie platenú pozíciu v SS&C Technologies predstavuje Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $249,240. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v SS&C Technologies je $97,510.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour SS&C Technologies

Entreprises similaires

  • Accenture
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Wipro
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources