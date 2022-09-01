SSAI Salaires

Le salaire de SSAI va de $49,750 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $100,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SSAI . Dernière mise à jour : 11/30/2025