SRS Acquiom Salaires

Le salaire de SRS Acquiom va de $120,600 en rémunération totale par an pour un Juridique dans le bas de la fourchette à $172,135 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SRS Acquiom. Dernière mise à jour : 11/30/2025

Juridique
$121K
Chef de Projet
$172K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SRS Acquiom est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $172,135. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SRS Acquiom est de $146,368.

