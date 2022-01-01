Répertoire d'entreprises
Squarespace
Squarespace Salaires

Le salaire de Squarespace va de $59,900 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $478,333 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Squarespace. Dernière mise à jour : 11/30/2025

Ingénieur Logiciel
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Manager Ingénierie Logiciel
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Chef de Produit
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer Produit
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Scientifique des Données
L3 $155K
L4 $200K
Analyste de Données
Median $135K
Analyste Financier
Median $190K
Marketing
Median $164K
Recruteur
Median $150K
Chercheur UX
Median $151K
Assistant Administratif
$79.6K
Manager Opérations Métier
$274K
Analyste Métier
$118K
Service Client
Median $59.9K
Manager Science des Données
$224K
Ressources Humaines
$141K
Technologue de l'Information (TI)
$191K
Chef de Programme Technique
Median $202K
Calendrier d'acquisition

15%

AN 1

25%

AN 2

30%

AN 3

30%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Squarespace, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 15% s'acquiert dans le 1st-AN (15.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 30% s'acquiert dans le 3rd-AN (30.00% annuel)

  • 30% s'acquiert dans le 4th-AN (30.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Squarespace, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Squarespace est Manager Ingénierie Logiciel at the L7 level avec une rémunération totale annuelle de $478,333. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Squarespace est de $195,822.

