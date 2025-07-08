Square Yards Salaires

Le salaire de Square Yards va de $2,754 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $83,714 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Square Yards . Dernière mise à jour : 11/30/2025