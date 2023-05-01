Répertoire d'entreprises
SpotHopper
    À propos

    SpotHopper is a top restaurant marketing company that has assisted thousands of restaurants in over 50 markets to increase revenue from online marketing while reducing costs and saving time.

    spothopperapp.com
    Site web
    2015
    Année de création
    318
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

