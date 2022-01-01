Répertoire d'entreprises
Splunk
Splunk Salaires

Le salaire de Splunk va de $51,822 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Commercial dans le bas de la fourchette à $733,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Splunk. Dernière mise à jour : 8/29/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Fiabilité de Site

Chef de Produit
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Ventes
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Manager Ingénierie Logiciel
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Designer Produit
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Designer UX

Architecte Solutions
P4 $229K
P5 $282K

Architecte de Données

Cloud Security Architect

Scientifique des Données
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Chef de Programme Technique
Median $224K
Analyste Financier
Median $145K
Chef de Programme
Median $170K
Ingénieur Commercial
Median $51.8K
Technologue de l'Information (TI)
Median $157K
Recruteur
Median $141K
Rédacteur Technique
Median $145K
Chef de Projet
Median $156K
Analyste Cybersécurité
Median $425K
Comptable
$252K

Comptable Technique

Manager Opérations Business
$147K
Analyste Business
Median $161K
Développement Commercial
$63.3K
Directeur de Cabinet
$371K
Service Client
$229K
Analyste de Données
$167K
Ressources Humaines
$249K
Consultant en Management
$153K
Opérations Marketing
$162K
Manager Design Produit
$481K
Opérations Revenus
$200K
Rémunération Globale
$241K
Chercheur UX
$129K
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Splunk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.32% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Splunk, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Splunk est Chef de Produit at the P7 level avec une rémunération totale annuelle de $733,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Splunk est de $227,427.

Autres ressources