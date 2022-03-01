Répertoire d'entreprises
Split Software
Split Software Salaires

Le salaire de Split Software va de $78,400 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $208,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Split Software. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $208K
Analyste de Données
$81.6K
Ressources Humaines
$78.4K

Architecte Solutions
$174K
