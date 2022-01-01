Répertoire d'entreprises
Splice
Splice Salaires

Le salaire de Splice va de $124,375 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $251,250 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Splice. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $139K
Chef de Produit
Median $160K
Développement Commercial
$251K

Analyste Financier
$124K
Marketing
$235K
Designer Produit
$220K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Splice est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $251,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Splice est de $190,072.

Autres ressources