Splashtop Salaires

Le salaire de Splashtop va de $21,377 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $39,260 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Splashtop. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Assistant Administratif
$21.4K
Ventes
$34.6K
Analyste Cybersécurité
$30.4K

Ingénieur Logiciel
$39.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Splashtop est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $39,260. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Splashtop est de $32,508.

