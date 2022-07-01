Splash Financial Salaires

Le salaire de Splash Financial va de $180,000 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $240,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Splash Financial . Dernière mise à jour : 9/19/2025