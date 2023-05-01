Répertoire d'entreprises
Spirit Airlines
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Spirit Airlines Salaires

Le salaire de Spirit Airlines va de $91,800 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $143,100 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Spirit Airlines. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Chef de Produit
Median $143K
Analyste de Données
$91.8K
Chef de Projet
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingénieur Logiciel
Median $100K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Найвищеоплачувана позиція в Spirit Airlines - це Chef de Produit з річною загальною компенсацією $143,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Spirit Airlines складає $111,908.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Spirit Airlines

Entreprises similaires

  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Apple
  • Dropbox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources