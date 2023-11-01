Répertoire d'entreprises
Spiral Scout
Spiral Scout Salaires

Le salaire de Spiral Scout va de $59,405 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $107,185 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Spiral Scout. Dernière mise à jour : 9/19/2025

Analyste Business
$59.4K
Chef de Projet
$61.5K
Ingénieur Logiciel
$107K

FAQ

The highest paying role reported at Spiral Scout is Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $107,185. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spiral Scout is $61,511.

Autres ressources