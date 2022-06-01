SPINS Salaires

Le salaire de SPINS va de $54,725 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SPINS . Dernière mise à jour : 9/19/2025