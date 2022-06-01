Répertoire d'entreprises
SPINS
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

SPINS Salaires

Le salaire de SPINS va de $54,725 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SPINS. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Chef de Produit
Median $120K
Analyste de Données
$54.7K
Analyste Financier
$84.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingénieur Logiciel
$91.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$201K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez SPINS est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SPINS est de $91,800.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour SPINS

Entreprises similaires

  • LEK
  • Genesys
  • Idexcel
  • J.D. Power
  • Propeller
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources