    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Greater Bengaluru

Solera Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Bengaluru

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru chez Solera totalise ₹2.49M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Solera. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian
company icon
Solera
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹2.49M
Niveau
Principal Engineer
Salaire de base
₹2.49M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
10 Années
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Solera in Greater Bengaluru s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹4,054,388. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Solera pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Bengaluru est de ₹2,490,772.

