La rémunération totale moyenne Designer Produit in Greater Amsterdam Area chez Software Improvement Group va de €42.2K à €60K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Software Improvement Group. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Rémunération totale moyenne

€47.8K - €54.4K
Netherlands
Fourchette courante
Fourchette possible
€42.2K€47.8K€54.4K€60K
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area s'élève à une rémunération totale annuelle de €60,003. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Software Improvement Group pour le poste Designer Produit in Greater Amsterdam Area est de €42,206.

