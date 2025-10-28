Répertoire d'entreprises
SOFTSWISS
SOFTSWISS Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Poland chez SOFTSWISS totalise PLN 183K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SOFTSWISS. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Package Médian
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total par an
PLN 183K
Niveau
L3
Salaire de base
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Prime
PLN 0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez SOFTSWISS?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Contribuer

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez SOFTSWISS in Poland s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 283,937. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SOFTSWISS pour le poste Ingénieur Logiciel in Poland est de PLN 176,976.

